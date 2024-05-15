Власти рассматривают возможность введения автоматических штрафов за мелкие нарушения

Граждан могут начать штрафовать с помощью автоматических камер за переход улицы в неположенном месте, курение или распитие алкоголя в общественных местах, как за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, правительственная комиссия одобрила законопроект, который существенно ужесточает наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Теперь за такое нарушение водителям может грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин