Владимир Путин провел в Кремле совещание с новым составом правительства

Фото: взято с сайта kremlin.ru

На совещании в Кремле президент России Владимир Путин призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов и подчеркнул, что впереди у страны много задач.

Глава государства поручил кабмину в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Путин также подчеркнул, что правительство должно действовать «в едином строю» с парламентом и регионами.

Как сообщает ТАСС, в ходе совещания президент рассказал, что наградил госнаградами министров, которые покинули кабмин, и завтра планирует встретиться с ними и обсудить их последующую работу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».