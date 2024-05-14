Суд Москвы арестовал взяткодателя по делу начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Басманный суд Москвы решил поместить Льва Мартиросяна, предполагаемого взяткодателя в уголовном деле начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, под стражу. По информации ТАСС, полученной из пресс-службы суда, Кузнецов и Мартиросян были знакомы лично в период службы в 8-м управлении Генерального штаба Вооруженных сил России.

Согласно решению Басманного районного суда Москвы, удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 1 месяца 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.

По версии следствия, у Кузнецова возник умысел получения взятки в особо крупном размере за действия, которые он мог осуществить в силу своего должностного положения и авторитета. Также ему предъявляется обвинение в содеянном по статье 291 часть 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в интересах Мартиросяна.

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Рената Валеева