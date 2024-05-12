Комитеты Госдумы поддержали кандидатуры Голиковой, Котякова, Трутнева и Чекункова, Патрушева и Лут

Профильные комитеты Госдумы выразили поддержку кандидатурам Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства, Антона Котякова на должность министра труда, Юрия Трутнева на должность заместителя председателя правительства — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Кандидатуры Голиковой и Котякова были поддержаны профильным Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Во время встречи с депутатами Голикова и Котяков представили планы по достижению национальных целей развития, определенных президентом в майском указе, и их ключевых показателей.

Голикова отметила, что цель предстоящей работы — достижение национальных целей, определенных президентом страны в майском указе этого года. Основные инструменты — новые национальные проекты, разработка которых уже начата.

Участники заседания также обсудили будущие нацпроекты «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики единогласно поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова. Они рекомендованы Госдуме для утверждения.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза.

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Рената Валеева