Питьевая вода на десятом Казанском марафоне будет представлена в упаковке из переработанного пластика

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

Вся питьевая вода на десятом Казанском марафоне, который пройдет 11 и 12 мая в Казани, будет представлена в упаковке из переработанного пластика, а на территории будет организована инфраструктура для раздельного сбора отходов.

Собранный на марафон пластик отправится на переработку и будет использован для создания гранулы с добавлением переработанного пластика Vivilen, из которой можно произвести новую экологичную упаковку.

Экологическим партнером десятого юбилейного Казанского марафона третий год подряд выступит компания СИБУР.



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