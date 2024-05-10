Фондовый рынок США продолжил рост: Dow Jones растет седьмую сессию подряд

Американские фондовые индексы выросли в четверг. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average завершил седьмую торговую сессию подряд в «плюсе». Об этом сообщает «Интерфакс».

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло. На прошлой неделе оно увеличилось на 22 тысячи и составило 231 тысячу. Это максимальное значение с августа 2023 года. Аналитики прогнозировали повышение до 210 тысяч.

Рост числа обращений за пособием эксперты считают фактором, который может побудить Федеральную резервную систему США к снижению процентных ставок.

За день Dow Jones Industrial Average вырос на 0,85% и составил 39 387,76 пункта. В лидерах роста — акции Home Depot Inc., они подорожали на 2,5%. На 2,1% выросли акции Caterpillar, на 1,9% — Goldman Sachs Group. Также выросли котировки бумаг нефтепроизводителей Chevron Corp. и Exxon Mobil — на 1,8% и 2% соответственно.

Значение S&P 500 в четверг увеличилось на 0,51%, до 5 214,08 пункта. Nasdaq поднялся на 0,27% и завершил торги на отметке 16 346,26 пункта. Ранее американский рынок акций также демонстрировал рост.

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Разиль Самигуллин