В Казани прошла акция «Парад у дома ветерана»

10:29, 08.05.2024 86
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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В нескольких районах Казани прошла акция «Парад у дома ветерана». В рамках акции была организована колонна исторической военной техники, которая проехала по городу.

В составе колонны можно было увидеть автомобили ЗИС-5, ГАЗ-69, ГАЗ-20, а также самоходные артиллерийские установки СУ-100, танк Т-34, ЗИС (бортовой) и легендарную «Катюшу».

Такие мероприятия позволяют сохранить память о подвиге ветеранов и выразить им благодарность за их вклад в историю нашей страны.

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