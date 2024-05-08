Подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд

По данным агентства «Автостат», средняя цена подержанного легкового автомобиля в апреле 2024 года составила 1 млн 570,4 тыс. рублей, что на 1,6%, или 26 тыс. рублей меньше, чем в марте. Это означает, что стоимость автомобилей с пробегом снижается уже второй месяц подряд.

Однако, сравнивая апрельский результат с аналогичным периодом прошлого года, эксперты отмечают, что подержанные автомобили стали дороже в среднем на 10,8%, что в денежном выражении составляет 154 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщило, что падение цен на автомобили по Казани продолжается уже три месяца.

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Олег Исаков