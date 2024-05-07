В России поднимутся цены на шоколад на 20%

Производители шоколадных изделий сообщили торговым сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Цены вырастут на 10–20%, и это уже третье подорожание шоколада за год. Об этом рассказал «РБК».

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, поставщики вынуждены корректировать отпускные цены.

— В этот раз цены на шоколад поднимутся из-за рекордного подорожания какао, которое привело к увеличению себестоимости продукции, — отметил он.

Некоторые поставщики повысят цены впервые в текущем году. До этого они старались сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, в том числе запасов сырья, приобретенного по старой цене.

— Другие поставщики стремятся корректировать отпускные цены плавно, если розничная торговля принимает эти изменения, — отметил Востриков.

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