Цены на какао-бобы впервые превысили отметку в 10 тысяч долларов за тонну

На мировых рынках зафиксирован исторический максимум цен на какао. Майские фьючерсы на этот продукт в Нью-Йорке достигли стоимости в 10 030 долларов за тонну, подорожав на 3,9%.

С начала года цены выросли в 2,4 раза, а в течение последних пяти торговых сессий — более чем на 20%.

Причинами роста цен стали опасения дефицита какао из-за аномально жаркой погоды в Кот-д’Ивуаре — крупнейшем мировом поставщике какао-бобов. При этом спрос на какао и шоколад в мире остается высоким.

Ранее Россия впервые стала покупать какао-бобы в Турции. По данным турецкой статистики, в 2023 году импорт составил почти 1,8 миллиона долларов. Это может свидетельствовать о серьезных изменениях на рынке шоколадного сырья.

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Разиль Самигуллин