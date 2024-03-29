Цены на какао в России могут вырасти на 20% к концу года

Фото: Олег Тихонов

В течение следующих шести месяцев цены на какао в российских магазинах могут увеличиться на 15—20%, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Вячеслава Чеглова, доктора экономических наук и профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По мнению экономиста, рост цен на какао связан с неопределенностью с урожаем какао-бобов, проблемами логистики и резким ростом цен.

— Текущие цены на какао варьируются от 185 до 2 000 рублей за упаковку. С учетом подорожания диапазон цен может составить от 222 до 2 400 рублей, — подытожил профессор.

Кроме того, цены на какао-бобы выросли на 3,9% и впервые превысили отметку в 10 тысяч долларов за тонну.

Ранее «Реальное время» рассказало, что цены на продукты в Татарстане на 8% выросли в феврале 2024 года.

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