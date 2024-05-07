Совкомбанк подтвердил наивысший рейтинг привлекательности работодателя

Аналитический центр «БизнесДром» актуализировал Совкомбанку рейтинг привлекательности работодателя* на уровне А.hr — «Очень высокий уровень привлекательности».

Эксперты отметили расширенный социальный пакет Совкомбанка и передовые HR-практики. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга, отмечены более 30 социальных программ для всех сотрудников, включая ДМС и неограниченную психологическую помощь. Кроме того, обширный социальный пакет банка включает в себя компенсацию расходов на частные детские сады и услуги няни для сотрудников с маленькими детьми. Совкомбанк предоставляет компенсацию на курсы иностранного языка, страхование от несчастных случаев, фитнес, автошколу, иное внешнее обучение, а также предлагает специальные условия по кредитным продуктам. В московском офисе также работает спортивный зал с бесплатным доступом для сотрудников. Совкомбанк, чтобы дальше масштабировать эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае и планирует открытие летом 2024 года.

Подход команды к укреплению и усилению команды позволил обучить в 2023 году более 98% сотрудников, что оказало позитивное влияние на уровень рейтинга. Кроме того, рейтинговую оценку поддерживает рост средней заработной платы сотрудников и ее ежегодная индексация.

Совкомбанк поддерживает высокий уровень внутренних коммуникаций, основанный на принципе прозрачности. На постоянной основе проводится «прямая линия» для сотрудников с руководством, что также позитивно влияет на уровень рейтинга. На корпоративном портале есть чат с Управляющим директором, который отвечает лично на все вопросы сотрудников. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно.

«Забота о сотрудниках, профессиональное развитие и поддержка во всех аспектах жизни — основные ключи к успеху и процветанию компании. Мы стремимся создать инновационную и комфортную среду, где каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов в кругу друзей», — прокомментировала HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

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