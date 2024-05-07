Нефть дорожает: Brent преодолела отметку в $83 за баррель

На мировых рынках продолжается рост цен на нефть. Стоимость Brent, по данным «Интерфакс. Рынки», превысила $83, достигнув $83,48 за баррель. Рост составил 0,18%, а стоимость фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,14% ($78,62 за баррель).

Рост цен связан с оценкой трейдерами геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в конце апреля цены на нефть эталонных марок умеренно снизились падения по итогам торгов. Снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке оказало давление на нефтяные котировки.

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Разиль Самигуллин