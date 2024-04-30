Нефть Brent подешевела до $88,29 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром во вторник после падения по итогам торгов в понедельник. Снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке оказало давление на нефтяные котировки.

По состоянию на 8.01 мск, цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $88,29 за баррель. По сравнению с закрытием предыдущей сессии это на $0,11 (0,12%) ниже.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени снизились на $0,19 (0,23%) и составили $82,44 за баррель.

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Артем Гафаров