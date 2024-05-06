Андрей Сурмачевский покидает волейбольный клуб «Зенит-Казань»
Андрей Сурмачевский покидает волейбольный клуб «Зенит-Казань». Игрок переходит в команду «Урал» на правах аренд на период сезона-2024/2025.
В этом сезоне Андрей Сурмачевский набрал 130 очков, поучаствовав в 130 матчах. Выходя на поле игрок совершил 26 эйсов (подача на вылет).
Ранее в Центре волейбола «Санкт-Петербург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное победе команды «Зенит-Казань» в национальном первенстве. Президент волейбольного клуба Рафкат Кантюков, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, председатель ОГО ФСО «Динамо» Татарстана Асгат Сафаров, а также старший тренер команды Алексей Вербов были приглашены на мероприятие.
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