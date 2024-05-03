Таможня Владивостока в марте 2024 года оформила 21 тысячу автомобилей

Физические лица ввезли через таможню Владивостока 21 тысячу автомобилей в марте 2024 года. Это сопоставимо с показателями до введения Японией ограничений 9 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба таможни города.

География ввоза осталась прежней — это Япония и Южная Корея. По-прежнему автомобили из Китая для физических лиц через владивостокскую таможню ввозят в минимальных количествах.

Под досанкционным периодом понимается период до 9 августа 2023 года, когда Япония ввела ограничения.

Напомним, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесен новый законопроект. Этот документ предполагает отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.

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Рената Валеева