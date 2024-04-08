Нефтегаз принес в российскую казну 2,9 триллиона рублей

Фото: Татьяна Демина

По итогам первого квартала 2024 года нефтегазовая отрасль пополнила российский бюджет на 2,9 триллиона рублей, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

Причиной роста доходов в министерстве назвали рост цен на российскую нефть, а также поступления от налога на добычу природных ископаемых.

В целом отчисления в казну в первом квартале 2024 года составили 8,7 триллиона рублей, что более чем на 50% больше показателя за январь — март прошлого года.

Галия Шакирова