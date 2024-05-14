14 май 2024

XV Международный экономический форум «РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM»

XV Международный экономический форум «РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM»

XV форум взаимодействия Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества состоится 14-19 мая 2023 года.

«Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Ежегодный Международный экономический форум России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

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