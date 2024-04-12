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В Казани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства

12:00, 12.04.2024
В Казани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства
Фото: Динар Фатыхов

В эти выходные в жилых массивах Казани будут дежурить ветеринары, которые бесплатно сделают прививки от бешенства домашним питомцам.

13 апреля:

  • Кульсеитово — 13 апреля с 10:00 до 12:00;
  • в жилых массивах Большие Дербышки и Малые Дербышки — с 12:30 до 14:30;
  • в жилом массиве Борисоглебское — с 9:00 до 12:00;
  • в жилом массиве Аметьево по адресу: ул. Моторная, 31а — с 10:00 до 13:00;

14 апреля:

  • в жилом массиве Северный — с 9:00 до 11:00 на пересечении улиц Центрально-Мариупольской и Литвинова и с 9:00 до 12:00 — на перекрестке улиц Литвинова и Давыдова;
  • в жилом массиве Отары по адресу: ул. Калинина, 60а — с 9:00 до 12:00;
  • в жилом массиве Победилово по адресу: ул. Садовая, 38а — с 9:00 до 12:00;
  • В жилом массиве Кукушкино по адресу: ул. Поперечно-Кукушкинская, 11 — с 12:30 до 14:00

Процедуры проведут сотрудники ветеринарных клиник города.

Как сообщили в Госветобъединении Казани, вакцинировать следует всех кошек и собак. Существуют болезни, которые могут передаваться от животного к человеку. Самое опасное из них — бешенство.

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Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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