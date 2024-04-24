Россия и КНДР развивают сотрудничество в здравоохранении

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с министром здравоохранения КНДР Чон Му Римом. Россия и КНДР парафировали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в фармации, научной и практической медицине.

Во встрече также принял участие сопредседатель межправительственной комиссии между Россией и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Глава Минздрава России подтвердил, что наша страна готова к сотрудничеству с КНДР по направлениям здравоохранения, включая подготовку кадров и медицинский туризм. Уже сейчас граждане КНДР могут проходить обучение в России, повышать квалификацию в области медицины, лечиться в наших медицинских организациях.

В рамках встречи делегация Министерства здравоохранения КНДР посетила ведущие исследовательские площадки России: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, особую экономическую зону «Дубна», а также биофармацевтическую компанию «ФОРТ» холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и ознакомились с производственным потенциалом крупнейших исследовательских площадок России. Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отметил, что Россию и КНДР связывают дружественные отношения.



— Сегодня мы встречаемся впервые, но я чувствую, что мы уже стали друзьями благодаря прочным дружественным отношениям между нашими странами и дружеским чувствам наших народов, — сказал Чон Му Рим.

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Разиль Самигуллин