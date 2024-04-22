С начала года в Казани произошло более 200 пожаров

На «деловом понедельнике» начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин сообщил, что с начала года в Казани зарегистрировано 213 пожаров. На них пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, а 16 горожан удалось спасти. Возгораний в лесопарковых зонах не было.

Также с сегодняшнего дня и до 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Только с начала месяца и до 20 апреля в городе зарегистрировали 37 пожаров, из которых 22 — в жилом секторе. В 15 случаях произошло горение сухой травы и твердых бытовых отходов.

Во время действия особого противопожарного режима на территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне, в том числе на мангале. В лесопарковых зонах и территориях, граничащих с лесом, запрещается пользоваться пиротехническими изделиями. Нарушителям грозит административное наказание.

Для подготовки к пожароопасному периоду в администрациях районов уточнили паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В их числе жилые массивы Краснооктябрьский, Ново-Юдино, Лебяжье, Залесный, Крутушка, Щербаково, Голубое Озеро, Петровский, Большие Дербышки.

Также в каждом районе города созданы профилактические группы для работы по предупреждению лесных пожаров в поселках и садоводческих товариществах. Владельцы участков, прилегающих к лесу, должны следить за безопасностью и очищать территории от горючих материалов. Между участком и лесом должен находиться 10-метровый буфер или противопожарный барьер в 0,5 метра.

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Разиль Самигуллин