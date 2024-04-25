Татьяна Голикова обсудила с регионами реализацию нацпроекта «Демография»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2023 года все показатели национального проекта «Демография» были выполнены. Также она отметила, что реализация проекта завершается в текущем году, после чего он по поручению президента России Владимира Путина будет расширен и преобразован в национальный проект «Семья».

Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта является материнский капитал. В прошлом году его получили 924 тысячи семей, а в I квартале 2024 года — уже 181,9 тысячи семей. Кроме того, в 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, а при рождении третьего ребенка или последующих детей — 596,7 тысячи семей.

Также в рамках национального проекта с 2019 года в эксплуатацию ввели 1 679 детских садов на 245,9 тысячи мест. Более 18,6 тысячи мест создано в частных дошкольных организациях. Помимо этого, 936,7 тысячи семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке для семей с детьми. Напомним, по итогам первого квартала 2024 года в Татарстане на реализацию национальных проектов потратили 4,6 млрд рублей. Это 18% от общего объема средств, запланированных на год.

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Разиль Самигуллин