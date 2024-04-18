В Татарстане в первом квартале 2024 года на национальные проекты потратили 4,6 млрд рублей

По итогам первого квартала 2024 года в Татарстане на реализацию национальных проектов потратили 4,6 млрд рублей. Это 18% от общего объема средств, запланированных на год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Наиболее крупные расходы были направлены на проекты:

«Экология» — 2,5 млрд рублей;

«Безопасные качественные дороги» — 612,8 млн рублей;

«Демография» — 396,1 млн рублей;

«Образование» — 387,9 млн рублей;

«Здравоохранение» — 349,7 млн рублей.

Всего в бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25,8 млрд рублей на реализацию 13 национальных проектов. Из них 14,3 млрд рублей — средства федерального бюджета и 11,5 млрд — бюджета Республики Татарстан.

Напомним, с начала текущего года в бюджет Республики Татарстан поступило 187,93 млн рублей неналоговых доходов, сообщило Минземимущества Татарстана. Это средства, полученные от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.

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Разиль Самигуллин