В Татарстане в первом квартале 2024 года на национальные проекты потратили 4,6 млрд рублей
По итогам первого квартала 2024 года в Татарстане на реализацию национальных проектов потратили 4,6 млрд рублей. Это 18% от общего объема средств, запланированных на год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
Наиболее крупные расходы были направлены на проекты:
- «Экология» — 2,5 млрд рублей;
- «Безопасные качественные дороги» — 612,8 млн рублей;
- «Демография» — 396,1 млн рублей;
- «Образование» — 387,9 млн рублей;
- «Здравоохранение» — 349,7 млн рублей.
Всего в бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25,8 млрд рублей на реализацию 13 национальных проектов. Из них 14,3 млрд рублей — средства федерального бюджета и 11,5 млрд — бюджета Республики Татарстан.
Напомним, с начала текущего года в бюджет Республики Татарстан поступило 187,93 млн рублей неналоговых доходов, сообщило Минземимущества Татарстана. Это средства, полученные от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.
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