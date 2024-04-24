Делегация из Кабардино-Балкарии ознакомилась с туристическим потенциалом Татарстана

С 22 по 24 апреля делегация министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики во главе с министром Муратом Шогенцуковым посетила Татарстан с рабочим визитом.

Гости изучили туристический потенциал республики, посетили Казанский кремль (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и провели встречу с руководителем департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ» Оксаной Саргиной. Также делегация из Кабардино-Балкарии презентовала туристический потенциал своего региона туроператорам и турагентам Татарстана.

Особый интерес у коллег вызвал проект «Волжская тропа». Это пешеходный маршрут протяженностью 350 км, который простирается вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашской Республики. «Волжскую тропу» реализуют в Татарстане в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста за счет туристической отрасли.

Представители Кабардино-Балкарии отметили, что в их регионе реализуется похожий маршрут — треккинговый проект «Горная Кабардино-Балкария». Ранее Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, популярных для путешествий с детьми в апреле.

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Разиль Самигуллин