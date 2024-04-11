Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с губернатором китайской провинции Цзилинь господином Ху Юйтином.

Глава республики поблагодарил губернатора за теплый прием и познавательную программу, организованную для делегации Татарстана, которая позволила изучить промышленный и экономический потенциал провинции.

Губернатор провинции Ху Юйтин отметил, что отношения между Китаем и Россией находятся на высоком уровне, особенно между лидерами стран Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Китай уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами России.

Рустам Минниханов отметил, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот между двумя странами продолжает расти. В совместном заявлении лидеров России и Китая поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, а также углубить связи по ряду стратегических направлений.

В качестве примеров стратегических направлений Минниханов назвал финансовую сферу, промышленно-технологическую и транспортно-логистическую отрасль. Он также напомнил, что Россия и Китай в этом году отмечают 75-летие дипломатических отношений, и Татарстан вносит свою лепту в укрепление этих связей.

Раис республики также остановился на вопросах логистики. В Китае реализуется грандиозный проект Шелкового пути — «Один пояс, один путь». В его рамках, а также в рамках реализации планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно- логистических коридоров.

Кроме того, стороны обсудили потенциал развития сотрудничества в гуманитарной сфере. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция. В республике обучается порядка 2,5 тысячи китайских студентов. Минниханов подчеркнул, что необходимо расширять связи между научными сообществами, вузами, а также реализовывать совместные научные проекты.

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Разиль Самигуллин