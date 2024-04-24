В Госдуме рассмотрят запрет на распространение информации о продаже табака и никотина

Московская городская дума внесла в Госдуму проект федерального закона, который призван запретить распространение информации об онлайн-продаже табака и никотиновой продукции.

Эта законодательная инициатива направлена на предотвращение и пресечение дистанционной продажи табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в сети интернет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет на дистанционную продажу указанной продукции уже существует, но не соблюдается. Авторы проекта предлагают установить запрет на распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом указанных товаров. Кроме того, предусматривается мониторинг социальных сетей на наличие в них такой информации и способ пресечения возможности доступа к такой информации.

Также подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 13.15 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предусматривается введение административной ответственности за распространение информации, предлагающей купить никотинсодержащую продукцию дистанционным способом.

Авторы законопроекта предлагают ввести санкции в виде наложения административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц. Ранее в Госдуму внесли законопроект для включения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ему в стране ужесточат наказание за продажу табачных изделий несовершеннолетним.

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Разиль Самигуллин