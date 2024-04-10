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В России ужесточат наказание за продажу табачных изделий несовершеннолетним

16:52, 10.04.2024
В России ужесточат наказание за продажу табачных изделий несовершеннолетним
Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект для изменений в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно пояснительному письму, изменения направлены на ужесточение наказания за повторное совершение административного правонарушения в виде продажи несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции и других схожих товаров.

Законопроект предусматривает наложение значительных административных штрафов на граждан, должностных лиц и юридических лиц, а также возможность приостановления деятельности юридических лиц в случае нарушения установленных запретов.

Проект создан для защиты здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, от вредного воздействия табачной продукции и никотина. Учитывая актуальность проблемы распространения электронных курительных устройств среди детей и молодежи, предлагаемые изменения законодательства стремятся предотвратить негативные последствия потребления табака и никотина в раннем возрасте.

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Анастасия Фартыгина
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