В Казани начали сносить здание противотуберкулезного диспансера
В Казани приступили к сносу здания взрослого диспансерного отделения №2 Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу: ул. Шаляпина, 20.
Снос здания проводится в рамках проекта по строительству лаборатории кожно-венерологического диспансера. Работы по реновации старого медучреждения затронут участок общей площадью 10,3 тыс. кв. метров.
Напомним, что это здание соседствовало с новой поликлиникой, которая была соединена с ним специальным коридором, проходящим над землей. Данная постройка была возведена не так давно по сравнению с той, что предстоит снести. Говоря о второй, отметим, что зеленое здание, покрытое трещинами и облупленной плиткой, знакомо каждому казанцу. Оно стоит на улице Шаляпина еще со времен Советского Союза, а сам комплекс хотя бы раз посещал любой, кто делал флюорографию.
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