Правительство России представило прогноз социально-экономического развития на 2024–2027 годы

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года.

Согласно прогнозу, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 2,8%. Номинальный объем ВВП превысит 191 трлн рублей, что на 11,5 трлн рублей больше, чем ожидалось в сентябре 2023 года. Фактор роста — внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Рост инвестиций в 2024 году составит 2,3%, несмотря на рекордно высокую базу прошлого года — 9,8%.

Ожидается, что рост доходов населения в 2024 году составит 5,3% в реальном выражении, а зарплаты вырастут на 6,5% в реальном выражении. Безработица не превысит 3%. Инфляция замедлится к концу 2024 года до 5,1% с 7,4% по итогам 2023 года, а среднегодовой курс рубля составит 94,7 рубля за доллар.

В 2025–2027 годах продолжится устойчивый рост экономики на уровне 2,3–2,4%. Рост инвестиций ожидается в среднем на 3% в год, увеличение потребительской активности прогнозируется в среднем на 3,7% в год. Реальные доходы населения будут расти в среднем на 3,1%. Инфляция в 2025 году выйдет на целевой уровень Банка России в 4%.

Представленный прогноз является реалистичным и учитывает реализуемые и планируемые Правительством меры, в том числе в рамках новых нацпроектов, анонсированных президентом. Михаил Мишустин поручил Минфину и ведомствам на основе прогноза и стратегических документов сформировать параметры бюджета на следующие три года с учетом финансирования программ и проектов, обозначенных главой государства.

Ранее по поручению президента правительство России продлило на 7 лет действие меры, позволяющей многодетным семьям получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Теперь эта льгота будет доступна семьям, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года.

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Разиль Самигуллин