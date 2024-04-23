Правительство России продлило действие меры по выплатам многодетным семьям на погашение ипотеки

По поручению президента правительство России продлило на 7 лет действие меры, позволяющей многодетным семьям получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Теперь эта льгота будет доступна семьям, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что на реализацию этой программы потребуется более 600 млрд рублей, в том числе около 50 млрд рублей в текущем году. В прошлом году было предоставлено около 190 тыс. таких выплат.

Эта мера призвана помочь родителям в приобретении жилья и улучшить жилищные условия многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу разработать к 1 декабря законопроект, который определит правила расчета вознаграждений для авторов изобретений и научных открытий.

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Разиль Самигуллин