Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области

По поручению президента подготовлен законопроект о распространении на территории Белгородской области режима свободной экономической зоны, в которую войдет город Шебекино. В субъект будет направлено свыше 2 млрд рублей.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Часть этих денег пойдет на выплаты жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Также часть суммы направят на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов и на выплаты работникам предприятий малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и индивидуальным предпринимателям.

Михаил Мишустин подчеркнул, что ведомства, которые отвечают за выделение средств, должны обеспечить оперативную передачу денег людям и компаниям. Всего на указанные цели в 2024 году региону будет выделено более 6 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин