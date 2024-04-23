В России уменьшилась выдача ВНЖ для граждан Афганистана и увеличилась для иракцев

По информации от Министерства внутренних дел РФ, в 2023 году гражданам Ирака, Йемена, Ливии и Сирии выдали 1425 видов на жительство. В 2022-м это число было меньше на 54 штуки — тогда выдали 1371 ВНЖ.

Также за последние три года снижается количество видов на жительство для граждан Афганистана. В 2021 году их было одобрено 901, в 2022-м — 763, а в 2023-м — 663.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в Российском деловом центре Афганистана директор Казанского международного института сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Фисал Атеф Хассан подписал соглашение о сотрудничестве в сфере реализации совместных образовательных проектов и взаимодействия по привлечению абитуриентов для обучения русскому языку.

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Рената Валеева