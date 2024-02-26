Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кабуле намерены открыть курсы русского языка

07:51, 26.02.2024 1
В Кабуле намерены открыть курсы русского языка
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Рустамом Хабибуллиным

В Кабуле в Российском деловом центре Афганистана директор Казанского международного института сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Фисал Атеф Хассан встретился с руководством министерства Высшего образования Афганистана. По итогам они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации совместных образовательных проектов и взаимодействия по привлечению абитуриентов для обучения русскому языку.

«Наши переговоры получили развитие после визита в Казань делегации министерства Высшего образования Афганистана во главе с министром Нада Мохаммад Надима (проходил в июне прошлого года в рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее»). Мы намерены организовать в Кабуле курсы изучения русского языка, отбирать на конкурсной основе абитуриентов, заинтересованных в обучении в Татарстане с возможностью прохождения практики на базе татарстанских предприятий», — рассказал Фисал Атеф Хассан. По его словам, знание русского языка даст возможность молодежи Афганистана получить высшее образование, а стране — получить квалифицированные кадры для предприятий и организаций.

«Важно, что между Россией и Афганистаном активно развивается гуманитарное сотрудничество. Молодежь Афганистана заинтересована получать высшее образование в российских вузах и особенно в Татарстане. Огромный спрос на изучение русского языка, а также татарского языка. Ведь здесь имеется большая татарская община», — рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

В мае прошлого года делегация Афганистана под руководством министра промышленности и торговли страны Нуруддина Азиза принимала участия в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum», после чего в Казани прошли несколько встреч министра образования Афганистана, в том числе и по вопросам обучения студентов Афганистана в российских вузах.

Луиза Игнатьева
ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:38
    Спасибо большое Татарстану!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Эльшадом Теляшевым, членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан
Официальные партнеры