В Кабуле намерены открыть курсы русского языка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Рустамом Хабибуллиным

В Кабуле в Российском деловом центре Афганистана директор Казанского международного института сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Фисал Атеф Хассан встретился с руководством министерства Высшего образования Афганистана. По итогам они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации совместных образовательных проектов и взаимодействия по привлечению абитуриентов для обучения русскому языку.

«Наши переговоры получили развитие после визита в Казань делегации министерства Высшего образования Афганистана во главе с министром Нада Мохаммад Надима (проходил в июне прошлого года в рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее»). Мы намерены организовать в Кабуле курсы изучения русского языка, отбирать на конкурсной основе абитуриентов, заинтересованных в обучении в Татарстане с возможностью прохождения практики на базе татарстанских предприятий», — рассказал Фисал Атеф Хассан. По его словам, знание русского языка даст возможность молодежи Афганистана получить высшее образование, а стране — получить квалифицированные кадры для предприятий и организаций.



«Важно, что между Россией и Афганистаном активно развивается гуманитарное сотрудничество. Молодежь Афганистана заинтересована получать высшее образование в российских вузах и особенно в Татарстане. Огромный спрос на изучение русского языка, а также татарского языка. Ведь здесь имеется большая татарская община», — рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

В мае прошлого года делегация Афганистана под руководством министра промышленности и торговли страны Нуруддина Азиза принимала участия в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum», после чего в Казани прошли несколько встреч министра образования Афганистана, в том числе и по вопросам обучения студентов Афганистана в российских вузах.

Луиза Игнатьева