Стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей

Согласно результатам опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», две трети россиян уже пользуются Системой быстрых платежей (СБП) для перевода денег между своими счетами в разных банках. Об этом сообщает «Газета.ru».

Опрос показал, что 40% респондентов используют СБП несколько раз в неделю, 32% — два-три раза в месяц, 11% — хотя бы раз в месяц, а 4% — несколько раз в год. Только около 12% опрошенных не пользуются СБП.

Большинство респондентов (68%) используют СБП для перевода средств на свои счета. Основные причины для переводов — выбор программ лояльности (41%), условия по сберегательным продуктам (17%), погашение кредитов (26%) или использование удобных сервисов другого банка (12%). В среднем 27% опрошенных переводят себе не более 5 тыс. рублей в месяц, 42% — от 5 до 20 тыс., 23% — от 20 до 50 тыс., а около 9% — свыше 50 тыс. рублей.

Россияне также отметили надежность (57%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (44%) плюс выгодные финансовые условия по продуктам (31%) как наиболее значимые критерии оценки банков для переводов.

«Сегодня более 80% клиентов ВТБ используют СБП для переводов. Такая популярность объясняется простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тыс. рублей», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. Исследование проводилось ВТБ и банком «Открытие» 10—17 апреля 2024 года среди 1500 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тыс. человек.

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Разиль Самигуллин