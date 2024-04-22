В некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани отключат водоснабжение

В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани будет прекращена подача воды с 9 часов 23 апреля до 12 часов 24 апреля. Это связано с проведением ремонтных работ на аварийном участке водопровода 1980 года на пересечении улиц Московской и Р. Яхина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Временные неудобства затронут жителей по следующим адресам:

ул. Московская, 3, 5, 24/26; 28, 28а, 38, 40, 42 корп. 1, 2, 3, 5;

ул. В. Кулагина, 21, 23, 23 корп. 1,2,3; 25, 25 корп. 1,2,3,4;

ул. Складская, 28, 28а;

ул. Южно-Промышленная, 1, 1/77а; 1/77б; 2, 4, 6, 2а, 2а/1, 3, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 3а; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп. 2; 6д, 6г, 12в;

В том числе отключение воды произойдет на улицах 1-й Тракторной, 2-й Гаражной, Коллекторной, Лесная Гавань, Магистральной, Поперечно-Кукушкинской, Поперечно-Магистральной, Турбинной, Учительской, Яшь Кыч, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, Ирек, К. Якуба, Кызыл Татарстан, М. Гафури, Меховщиков, Портовой, Эш Урам, а также в поселках Кукушкино и Поповка.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, принимаемым по телефону: +7 (843) 231-62-60.

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Разиль Самигуллин