В Казани начинается опрессовка тепловодов: горожан ждет плановое отключение горячей воды

Фото: Динар Фатыхов

Отопительный сезон в прошлом году в Казани начался 5 октября и продолжался 198 дней — это на 12 дней меньше, чем в предыдущем сезоне.

23 апреля в городе начнется опрессовка тепловодов, в связи с чем подача теплоносителя будет временно прекращена, а горячая вода в домах — отключена. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Испытания тепловодов будут проводиться в несколько этапов:

с 23 по 26 апреля и с 30 июля по 2 августа будут испытываться тепловоды центральной и южной частей города от ТЭЦ-1 и районной котельной «Азино»;

с 14 по 17 мая будут отключены тепловоды Заречной зоны от ТЭЦ-2 и котельной «Савиново»;

со 2 по 5 июля испытания тепловодов от ТЭЦ-3 пройдут в микрорайоне Жилплощадка и части Авиастроительного района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева