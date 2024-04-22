В Казани ликвидировали 21 нелегальную свалку в рамках городского субботника

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошел субботник, в котором приняли участие 28 тысяч человек, а также было задействовано 1 300 предприятий и учреждений и 250 единиц техники. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Во время субботника было собрано и вывезено более 9 тысяч кубометров мусора. Кроме того, была ликвидирована 21 несанкционированная свалка. Особенно стоит отметить очистку дна озера Комсомольское, которую провели дайверы Русского географического общества.

Часть работ была проведена в формате плоггинга — забега на определенную дистанцию, совмещенного со сбором разного, в основном пластикового мусора. Такой субботник прошел на улице Портовой и у пляжа «Локомотив» с минимальной дистанцией 1,5 км.

Напомним, сейчас продолжается двухмесячник по очистке города. С начала работ в Казани, которые стартовали 1 апреля, с территории города вывезли более 25 тысяч кубометров отходов. Почти 300 дворов уже приведены в порядок.

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Рената Валеева