В Казани собрали более 100 куб. м мусора на пляже Локомотив, улицах Портовая и А. Халикова

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел субботник, в котором приняли участие 600 человек. Они собрали более 100 кубометров мусора на пляже Локомотив и прилегающих улицах — Портовой и А. Халикова.



Весь собранный мусор сортировали сразу по пакетам: сортируемые отходы помещали в разноцветные пакеты, а несортируемые — в черные.

Участников городского субботника наградили медалями из переработанного пластика.

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Анастасия Фартыгина