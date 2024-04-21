Казанский марафон включили в Лигу марафонов БРИКС

Фото: Максим Платонов

Организаторы Казанского марафона сообщили, что их мероприятие включили в Лигу марафонов стран БРИКС. В нее также входят Московский марафон и марафон «Белые ночи». Проект запустят уже в этом беговом сезоне.



Лига марафонов БРИКС станет аналогом World Marathon Majors. По планам организаторов в объединение могут войти до 10 марафонов из стран БРИКС, с организаторами которых ведутся переговоры с 2023 года. Лига станет международной.

Для участников марафонов, которые преодолеют за год две или три дистанции, предусмотрены особые привилегии. Они получат доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, сувениры и возможность войти в специальные рейтинги. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Чтобы марафон включили в лигу, организаторам необходимо выполнить определенные требования. Например, состязания должны проводиться по мировым стандартам, включая работу с болельщиками и бегунами. Трассы должны быть сертифицированы авторитетной международной организацией. На маршрутах должно быть необходимое количество точек питания, уборных, машин скорой помощи и др.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева