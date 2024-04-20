В США произвели первые 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов

Президент США Джо Байден объявил, что американский завод IBEW в штате Огайо произвел первые 90 килограммов обогащенного урана.



По словам Байдена, США слишком долго полагались на импорт урана и теперь намерены инвестировать 3,4 миллиарда долларов в производство собственного ядерного топлива.

Президент штатов также подчеркнул, что к концу 2024 года планируется производить почти тонну электроэнергии, которой будет достаточно для обеспечения электроэнергией 100 тысяч домов в США.

Ранее, в «Реальном времени» сообщили, что США, наравне с Китаем, стали главным импортером российского урана в 2023 году.

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Анастасия Фартыгина