В России впервые за 10 лет успешно пересадили тонкую кишку

Фото: Дмитрий Резнов

В Институте Склифосовского провели первую за 10 лет успешную пересадку тонкой кишки. Специалисты института продолжат развивать программу трансплантации тонкой кишки.

Пациенткой стала 48-летняя женщина с генетическим заболеванием — транзиторным тромбоцитозом неуточненного генеза. Болезнь привела к тромбозу важных артерий, питавших тонкую кишку. Четыре года назад женщина прошла через резекцию тонкой кишки — часть органа была удалена.

После планового обращения в клинику в 2024 году у пациентки был выявлен тотальный некроз тонкой кишки. Лечащий врач женщины, узнав, что специалисты в институте Склифосовского владеют методикой, направил запрос в институт. В течение месяца пациентка проходила обследование и готовилась к операции.

Донорский орган для пациентки был подобран в течение недели, и после оценки совместимости выполнена трансплантация. Основной этап операции продолжался шесть часов и был завершен без осложнений. Послеоперационный период у пациентки проходил без осложнений: она достаточно быстро начала самостоятельно питаться и передвигаться по палате. В Институте Склифосовского женщина встретила свой 49-й день рождения.

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Анастасия Фартыгина