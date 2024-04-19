В марте во всех сегментах замечено ускорение кредитования

После умеренного увеличения корпоративного портфеля в феврале на 0,6%, в марте он повысился на 1,8%. Высокий спрос компаний на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами.

По предварительным данным, ипотека ускорилась до +1,2%. В большей степени рост был продемонстрирован выдачами с господдержкой, при этом самой популярной программой так и осталась «Семейная ипотека». Быстрее увеличилось потребительское кредитование — на 2,0% в условиях потребительской активности и роста доходов.

Также фиксируется активный приток средств населения. Росли в основном рублевые вклады, которые были популярны за счет поддержки высокими ставками. Объем корпоративных средств сократился на 1,6% после роста в феврале (+1,0%) из-за крупных налоговых выплат.

Прибыль сектора в марте практически не изменилась по сравнению с февралем и составила 270 млрд рублей (доходность на капитал 22% в годовом выражении) после 275 млрд рублей в феврале.

Напомним, с начала 2024 года более 4000 IT-специалистов воспользовались IT-ипотекой. Это в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем кредитования в рамках программы превысил 40 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин