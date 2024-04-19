На реконструкцию перрона в аэропорту Казань выделят 7,5 млрд рублей

На реконструкцию перрона в аэропорту Казань выделят 7,5 млрд рублей. Работы будут выполнены в этом году, завершение работ планируется до 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Средства будут выделены на паритетных условиях — по 3,75 млрд рублей — из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан.

Напомним, правительство России приняло решение выделить более 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию Международного аэропорта Казань. Эти средства будут направлены из резервного фонда правительства. Часть средств на реконструкцию будет направлена из регионального бюджета.

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Разиль Самигуллин