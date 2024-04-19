Часть текста «Тотального диктанта» переведут на языки малых народов России

Часть текста «Тотального диктанта» переведут на языки малых народов России. Элемент диктанта переведут на татарский, марийский, осетинский, чувашский, татарский, удмуртский и другие малые языки народов России. Об этом сообщила пресс-служба акции.

Директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что команда акции в первую очередь продвигает грамотность русского языка, однако относится с уважением ко всем языкам. Именно поэтому в рамках «Тотального диктанта» организация хочет показать языковое разнообразие и возможности межкультурной коммуникации между людьми, говорящими на разных языках. Он добавил, что с этой целью запускается проект «Тот.Язык», в рамках которого часть текста переводится на разные национальные языки.

В 2024 году «Тот.Язык» пройдет на таких языках, как агульский (Махачкала), аварский (Махачкала), армянский (Ростов-на-Дону), белорусский (Москва), казахский (Риддер, Усть-Каменогорск), каракалпакский (Нукус, Узбекистан), марийский (Йошкар-Ола), немецкий (Томск), осетинский (Ростов-на-Дону), селькупский (Томск), табасаранский (Махачкала), татарский (Томск), удмуртский (Ижевск), узбекский (Нукус, Узбекистан), чувашский (Чебоксары).

Напомним, в Татарстане 20 апреля организуют более 1 тысячи мест для проведения Международной просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году акция отмечает 20-летие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

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Разиль Самигуллин