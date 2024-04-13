Более тысячи площадок откроют в Татарстане для юбилейного «Тотального диктанта»

В Татарстане 20 апреля организуют более 1 тысячи мест для проведения Международной просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году акция отмечает 20-летие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Только в Казани будет доступно более 200 площадок на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев и других мест. Из них более 50 будут открыты для всех желающих. Регистрация на участие в акции стартовала на сайте.

Чтобы лично написать диктант, нужно перейти во вкладку «Площадки» в личном кабинете и выбрать удобную площадку. Вкладка «Площадки» доступна на сайте с 10 апреля.

Главными площадками Казани традиционно станут Культурный центр имени А.С. Пушкина и Национальная библиотека Республики Татарстан. В качестве диктующих приглашены актеры, певцы, блогеры, общественные деятели, журналисты и радиоведущие.

Автор текста для «Тотального диктанта» — писатель, журналист и редактор Анна Матвеева. По ее словам, она давно интересуется дневниками как явлением и как жанром. И как писатель, и как человек.

Кроме того, иностранные студенты смогут написать тест TRuD — для них будет зачитана упрощенная версия текста и проведено тестирование по русскому языку. Центральной площадкой станет Дом дружбы народов Татарстана.

Напомним, Всероссийская акция «Диктант Победы» состоится 26 апреля в шестой раз. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет по всей России и за рубежом.

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Разиль Самигуллин