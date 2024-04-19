Банк ЗЕНИТ снова лидер рейтинга карт для автомобилистов

Фото: предоставлено пресс-службой банка "Зенит"

Кобрендинговая карта «Клуб чемпионов» банка ЗЕНИТ в третий раз заняла 1-е место в рейтинге выгодных дебетовых карт для автомобилистов, по версии финансового портала «Выберу.ру». В апреле 2024 года эксперты снова сочли карту банка ЗЕНИТ лидером в этой категории среди 20 финансовых организаций.



При составлении рейтинга аналитики портала учитывали размер кешбэка на покупки в категориях «АЗС» и «Автоуслуги», бонусы на покупки и правила их обмена на рубли. Кроме того, брали во внимание стоимость выпуска и обслуживания карты, значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Держатели кобрендинговой карты «Клуб чемпионов» могут накапливать бонусы в размере до 15% от суммы покупок на любых АЗС. При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками и парковками владельцу карты вернется 5% бонусов. При покупках в любых других торговых сетях клиенту банка будет начислен 1% бонусов от потраченной суммы.

Карта выпускается моментально. Выпуск и обслуживание бесплатно, если совершать покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. При обороте меньшей суммы стоимость обслуживания составит 99 рублей.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте банка ЗЕНИТ.

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