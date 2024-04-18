По всей республике в санитарном двухмесячнике приняли участие более 45 тысяч человек

В санитарном двухмесячнике приняли участие более 45 тысяч человек. Такое количество жителей поучаствовали в акции за первые две недели. Муниципальные образования вывезли более 11 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, к очистке территорий привлечено 573 единицы техники.

Также с полос отвода автомобильных дорог собрано 980 куб. м твердых бытовых отходов, задействованы 675 человек и 148 единиц спецтехники. Кроме того, в республиканскую общественную экологическую приемную по всем каналам связи поступает информация о выявленных гражданами республики нарушениях. За две недели их количество составило 686, 524 из них относятся к обращениям по поводу мусора и отходов.

Напомним, с начала двухмесячника по санитарной очистке Казани, который стартовал 1 апреля, с территории города вывезли более 25 тысяч кубометров отходов. Почти 300 дворов уже приведены в порядок. В ближайшее время работы по очистке города будут усилены.

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Разиль Самигуллин