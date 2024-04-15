С начала двухмесячника с Казани вывезли более 25 тысяч кубометров отходов

С начала двухмесячника по санитарной очистке Казани, который стартовал 1 апреля, с территории города вывезли более 25 тысяч кубометров отходов. Почти 300 дворов уже приведены в порядок. В ближайшее время работы по очистке города будут усилены — к уборке присоединятся сотрудники предприятий различных форм собственности и жители. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Мощный темп двухмесячнику задаст общегородской субботник, который пройдет 20 апреля. Основное внимание будет уделено очистке прибрежных зон водоемов и лесополос. Сейчас проходят организационные мероприятия: определен перечень убираемых территорий, подготавливают необходимый инвентарь и технику.

На первоначальном этапе в санитарной очистке города были задействованы представители подрядных организаций жилищно-коммунального хозяйства и предприятий по содержанию улично-дорожной сети. За две недели им удалось очистить 8 млн кв. м дорог, отмыть ограждения протяженностью 38 км, почти 400 остановочных павильонов, свыше 9,8 тыс. дорожных знаков и 79 светофорных объектов. Также были очищены более 1,5 тыс. опор наружного освещения.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал об организации общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города.

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Разиль Самигуллин