В Казани ограничат движение на нескольких улицах в дни празднования Дня Победы

В Казани в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта по нескольким улицам города и перекроют парковочные зоны. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 15 часов 1 мая до 11 часов 11 мая нельзя будет припарковаться у Центрального стадиона и рядом со сквером им. Асгата Галимзянова.

С 2 по 7 мая с 16.00 до 23.30 ограничат проезд между цирком и Центральным стадионом. Кроме того, нельзя будет проехать по улицам Декабристов (от площади Тысячелетия до Саид-Галиева и от Комсомольской до площади Тысячелетия), Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия), Право-Булачной и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до Чернышевского), на площади Тысячелетия (в том числе по Баумана, от Профсоюзной до Батурина), на Кремлевской набережной.

Также с 7 по 8 мая с 8.00 до 16.00 перекроют дорогу по улице Воровского (от Профессора Мухамедьярова до Декабристов). Возможно, будут перекрыты подъездные пути к вокзалу Казань-2 со стороны улиц Воровского и Декабристов и парковочная зона.

Помимо этого, с 7 по 11 мая при необходимости перекроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Ограничения будут действовать и в другие дни, подробную информацию можно узнать из постановления.

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Разиль Самигуллин