МЧС России за время борьбы с паводками в регионах за сутки эвакуировало более 5 тысяч человек

В Оренбургской и Курганской областях продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, а в Тюменской области сотрудники МЧС России укрепляют и наращивают высоту дамбы. По сообщению МЧС России, в Оренбургской области с начала паводка эвакуированы более 16 500 человек. В Орске за сутки освободилось от воды 370 жилых домов и дворов. Остаются подтопленными 2 438 домов и дворов, эвакуированы 2 557 человек, из них 801 ребенок.

В Оренбурге в зоне подтопления более 6 500 домов и 11 200 приусадебных участков. Спасатели откачивают воду из подвалов домов. Эвакуированы 1 907 человек, в том числе 348 детей, всего с начала паводка — почти 14 000 жителей.

Тем временем в Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка, уровень достиг 968 сантиметров. Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автодорог.

В Тюменской области продолжается укрепление дамбы. В селе Казанское специалисты ведомства и добровольцы уложили более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы. Эвакуировано более 1 500 человек, в пунктах временного размещения находятся 137 человек, из которых 48 — дети.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет подтопленных территорий. Они оценили последствия весеннего паводка, чтобы выработать меры по скорейшему проведению восстановительных работ.

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Разиль Самигуллин